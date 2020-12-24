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المرأة
أصالة تنشر صورة طارق العريان مع حبيبته الجديدة.. "أقسى لحظة مرّت عليّ"
Lebanon 24
24-12-2020
|
18:00
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أعادت الفنانة أصالة نشر صورة كانت قد نشرتها نسرين إمام عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على انستغرام"، والتي جمعت فيها المخرج طارق العريان وحبيبته الحالية نيكول سعفان، والتي تردد أنها كانت السبب الأساسي في انفصاله عن أصالة.
وعبر حسابها على انستقرام، انتقدت أصالة الصورة، ملمحة غلى شعورها بالغدر من زوجها السابق وتحديداً من قيام تلك الصديقة بنشر هذه الصورة معربة عن سعادتها، ومتحدثة بأنها قضت سهرة جميلة، واستنكرت أنها وصفت تلك السهرة بأنها «أحلى سهرة».
وكتبت أصالة كلمات تملؤها القهر: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".
وأضافت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها.. الصّوره مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هو عيب".
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