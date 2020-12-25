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المرأة
هذا الفيتامين سر جمال شعرك ورموشك وأظافرك
Lebanon 24
25-12-2020
|
06:00
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أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن فتيامين B7 يعد بمثابة سر جمال الشعر والرموش والأظافر والحواجب.
وأوضحت البوابة الألمانية أن هذا الفيتامين المعروف أيضاً باسم فيتامين H أو "البيوتين" يعزز إنتاج مادة الكيراتين، التي تساعد على نمو الشعر وتقوية بنيته وزيادة كثافته، ومن ثم التمتع بشعر طويل ورموش كثيفة وأظافر قوية وحواجب ممتلئة.
وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين B7 في الكبد واللبن ومنتجات الألبان والبيض والشوفان والمكسرات. وتحتاج المرأة إلى فيتامين B7 بمعدل يتراوح بين 30 و60 ميكروغراماً يومياُ.
ولزيادة التأثير المرجو يمكن أيضاً استعمال مستحضرات العناية المحتوية على هذا الفيتامين.
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