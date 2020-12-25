المرأة

رانيا يوسف من جديد.. النقابة تحقق بسبب إيحاءات والفاظ خادشة

Lebanon 24
25-12-2020 | 18:00
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أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل والانتقادات ضدها، بسبب مقطع فيديو نشرته على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ"إنستغرام"، وعبر صفحتها على "فيسبوك"، لبرومو من لقائها التليفزيوني في حلقة رأس السنة من برنامج "مع الفارس"، والذي يعرض على إحدى القنوات العراقية في أول أيام عام 2021.

وفي البرومو سألها المذيع العراقي نزار الفارس عن إطلالتها المثيرة للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وارتدائها فستاناً أبيض شفافاً أبرز مفاتن مؤخرتها، لتصدم رانيا المشاهدين بتصريحات حاولت أن تدافع بها عن نفسها قائلة: "مؤخرتي أنا بس مؤخرة الفنانات كلهم، بس يمكن لأن مؤخرتي أنا مميزة".

وكانت رانيا قد أثارت جدلاً في مهرجاني القاهرة السينمائي الدولي بنسختيه 2019، 2020، بعدما ظهرت بإطلالتين مثيرتين ظهرت فيهما من الخلف وقد كشفت عن الجزء السفلي بالكامل مما أثار الانتقادات ضدها فدافعت في عام 2019 عن نفسها بأن بطانة الفستان ارتفعت دون أن تشعر وهو ما كذبه ظهور ابنتها في مهرجان القاهرة 2020 عندما ارتدت نفس الفستان وظهر نصفها السفلي كله، في حين ارتدت رانيا في ختام مهرجان القاهرة الماضي بإطلالة لم تختلف كثيراً عن التي ظهرت بها العام الذي سبقه.

من ناحية أخرى، أعلنت نقابة الممثلين المصرية عن تشكيل لجنة لفحص الفيديو، وبيان مدى أصالته أو كان موضوعاً على لسان رانيا، وإذا ثبت صحته فإن النقابة سوف تتخذ إجراء صارماً بحقها.
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