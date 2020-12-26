بعدما كشف انه ينتظر طفلة منها.. تعرفوا إلى زوجة عادل كرم الثالثة (صور)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لسيدة جميلة، قالوا إنها فريدة بلطيف الزوجة الثالثة للممثل عادل كرم والتي تحدّث عنها في أحدث ظهور إعلامي له، خلال حلوله ضيفًا على الحلقة الأولى من برنامج "ع غير كوكب".

وبحسب المعلومات المتناقلة فإن فريدة بلطيف هي خبيرة تجميل تونسية متخصصة في فن الـ Microblading، وتعمل في إحدى مراكز التجميل في دبي، وتملك عددًا كبيرًا من المتابعين يصل إلى حوالي الـ 60 ألف متابعًا.

وتفاعل المتابعون مع صور فريدة بشكل كبير، وأعربوا عن إعجابهم بإطلالاتها، وتغزلوا بها. ومن خلال حسابها يظهر أن فريدة سيدة أنيقة وتهتم كثيرًا بجمالها وإطلالتها.

وكشف عادل خلال اللقاء انه ينتظر من فريدة ابنته الأولى وتحديدًا بعد 4 أشهر، وسيطلق عليها إسم "كيم كرم".