تصغره بنحو 35 عاماً.. من هي نيكول سعفان حبيبة طارق العريان الجديدة؟

أحدث المخرج طارق العريان طليق الفنانة السورية أصالة نصري ضجّة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية بعدما كشفت أصالة عن صورة له مع حبيبته نيكول سعفان .

ويعيش العريان قصّة حب مع نيكول بعد طلاقه من أصالة حيث تشير بعض المعلومات أن طلاقهما أتى بعد أن كشفت الأخيرة خيانته لها .

ونيكول هي عارضة أزياء سورية الأصل ولدت في عام 1998، إذ تبلغ من العُمر حاليًا حوالي 22 عامًا، أي يفصلها عن عُمر العريان الذي ولد 1963 ويمر بعامه الـ 57، حوالي 35 عامًا .

وتحمل نيكول الجنسية الأرمينية، حيث سافرت عائلتها السورية إلى أرمينيا بسبب ظروفهم وعاشت حياتها هناك في أرمينيا ، فيما درست في مجال التسويق في أرمينيا وقررت في النهاية العمل بمجال الأزياء، أما أيامها فتقضيها في دبي إذ تستقر هناك بشكل دائم، لكن منذ عامين، جاءت إلى مصر لتحصل على مزيد من الشهرة .

وبدأت نيكول منذ فترة تظهر مع المخرج طارق العريان وقادت الأقاويل إلى إرباك حياته الأسرية مع أصالة الذي يملك منها طفليه التوأم آدم وعلي .