طفلة ريما فقيه تشعل مواقع التواصل.. هذا ما فعلته (فيديو)

نقلت ملكة جمال اميركا السابقة ريما فقيه طريقتها في تنمية شخصية اولادها وتقوية ثقتهم بنفسهم من خلال مقطع فيديو عفوي لطفلتها الصغرى أميرة.

وظهرت في المقطع الطفلة تأكل في كرسيها لتبدأ ريما بسؤالها من هي افضل فتاة في العالم، لتردّ عليها ابنتها "أنا".

وعلقت ريما على المقطع قائلة: "تذكير من أميرة، حتى تؤمنوا دائما بأنفسكم".