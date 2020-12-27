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المرأة
كايت ميدلتون تعترف بأنها ندمت
Lebanon 24
27-12-2020
|
06:00
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تخطف كايت ميدلتون الأنظار دائماً خلال إطلالاتها لكنها تندم أحياناً على اختيارها ملابس معيّنة، ومنها المعطف الذي اختارته خلال عيد الميلاد الماضي، بحسب موقع مجلّة "ماري كلير" الفرنسيّة.
كان عيد الميلاد في العام الماضي مهماً لعائلة كامبريدج إذ انضمّ الطفلان الأكبر سناً للأمير وليم وزوجته كايت ميدلتون إلى والديهما وكبار أفراد العائلة المالكة في المسيرة السنوية للمشاركة في قدّاس عيد الميلاد. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها الأمير جورج والأميرة شارلوت القداس السنوي، لكنها كانت المرة الأولى التي يشاركان فيها في التقليد الملكي المتمثل في السير إلى الكنيسة.
اختارت ميدلتون حينها ملابس أولادها وحرصت على تنسيق الألوان مركّزةً على الأخضر الداكن. فلبس جورج بدلة صغيرة أنيقة وشارلوت معطفاً أخضر. وبدت الدوقة مذهلة كالعادة في معطفها الرمادي الذي يحمل توقيع كاثرين والكر، والأكسسوارات الخضراء الداكنة التي اختارتها.
لكن يبدو أنّ الدوقة لم تكن من أشدّ المعجبين بإطلالتها. وقالت في حديثٍ مع إحدى معجباتها البالغة من العمر 19 عاماً وتدعى راشيل أنفيل، إنّ ملابسها لم تكن مناسبة لدرجة الحرارة في ذلك اليوم.
وقالت والدة راشيل: "كانت ميدلتون تتحدث عن الموضة مع ابنتي وكيف كانت تشعر بالحر الشديد، معلّقةً أنّ ما كان عليها اختيار هذا المعطف حينها". وتابعت: "كنت أتحدث مع شارلوت عن الدمى في الوقت الذي تحدثت فيه ابنتي عن الموضة مع كايت. لم يكن حديثها مزيفاً. فهي صارحت ابنتي وكأنها كانت تحاور صديقة مقرّبة. إنهم مختلفون تماماً في الحقيقة".
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