المرأة

ابنة عابد فهد أصبحت شابة جميلة.. من تشبه؟ (صورة)

Lebanon 24
27-12-2020 | 12:00
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نشر الممثّل عابد فهد صورة جمعته مع زوجته الاعلامية زينة اليازجي وابنتهما الوحيدة التي أصبحت شابة.

البعض شبهها لأمها والبعض الآخر قال إن جمالها بعيدًا عن والديْها.
 
 




المصدر: الجرس
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عابد فهد

زينة اليازجي

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