ابنة عابد فهد أصبحت شابة جميلة.. من تشبه؟ (صورة)

نشر الممثّل عابد فهد صورة جمعته مع زوجته الاعلامية زينة اليازجي وابنتهما الوحيدة التي أصبحت شابة.



البعض شبهها لأمها والبعض الآخر قال إن جمالها بعيدًا عن والديْها.







