المرأة

مي حريري تساند اصالة: ما تخلي إفلاس بعض الرجال يوجّعلك قلبك!

Lebanon 24
27-12-2020 | 22:00
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ساندت النجمة اللبنانية مي حريري الفنانة السورية اصالة نصري بعد ازمتها الأخيرة مع طليقها طارق العريان والصورة المثيرة للجدل التي نشرتها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام".
وفي تغريدة لها عبر "تويتر" دعت مي أصالة أن تبقى قويّة في وجه ما حصل معها وأن لا تدع إفلاس بعض الرجال يوجّع قلبها حيث كتبت: "ما تخلّي إفلاس بعض الرجال يوجعلك قلبك لأنو ما حدا بيتساهل أي دمعة منّك .. نحنا حاطينك بقلبنا وإحساسك خلانا ننغرم فيكي ونحبّك أكتر وأكتر .. بتضلك أصالة بكل معنى الكلمة وكتير عم حسّ فيكي لأنو هالنوع من التعنيف برفضوا بقوّة .. خليكي قويّة . بحبك أصالة ".
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