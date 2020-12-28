المرأة

كريستيانو رونالدو وجورجينا بإطلالة غريبة في دبي (صور)

Lebanon 24
28-12-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-778826-637447387357419305.jpg
Doc-P-778826-637447387357419305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت لقطة لنجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو وصديقته الإسبانية جورجينا بإطلالة غريبة خلال تواجدهما للاحتفال بأعياد الميلاد في دبي.
 
وظهر لاعب الكرة العالمي بصورة تجمعه مع البطل الأوزبكي في رياضة الفنون القتالية المختلطة، أوميد مافلونوف، مرتدياً "القفطان" الوطني الأوزبكي.
 
 
 
 
 
كما شاركت جورجينا متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" صورتها وهي ترتدي الزي الأوزبكي الشهير "تشابان"، وعلقت على الصورة: "صناعة يدوية بحب من أوزبكستان".
 
 
 
 
 
ويتواجد كريستيانو برفقة عائلته في دبي من أجل حضور مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي أقيم مساء أمس الأحد وشهد توزيع جوائز "دبي غلوب سوكر". 
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
22:00 | 2020-12-28
18:00 | 2020-12-28
15:00 | 2020-12-28
13:30 | 2020-12-28
12:00 | 2020-12-28
22:00 | 2020-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website