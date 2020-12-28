كريستيانو رونالدو وجورجينا بإطلالة غريبة في دبي (صور)

انتشرت لقطة لنجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو وصديقته الإسبانية جورجينا بإطلالة غريبة خلال تواجدهما للاحتفال بأعياد الميلاد في دبي.

وظهر لاعب الكرة العالمي بصورة تجمعه مع البطل الأوزبكي في رياضة الفنون القتالية المختلطة، أوميد مافلونوف، مرتدياً "القفطان" الوطني الأوزبكي.

كما شاركت جورجينا متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" صورتها وهي ترتدي الزي الأوزبكي الشهير "تشابان"، وعلقت على الصورة: "صناعة يدوية بحب من أوزبكستان".