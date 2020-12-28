المرأة

بعد تصريحها بأن "مؤخرتها مميزة" والهجوم الشرس الذي تعرضت له.. هكذا ردت رانيا يوسف على منتقديها

Lebanon 24
28-12-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-778871-637447490242217595.jpg
Doc-P-778871-637447490242217595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استنكرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الهجوم الشرس الذي تعرضت له خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب برومو حلقتها مع إحدى القنوات العراقية وجاء فيه لفظ جريء عن مفاتنها.

 

وقالت رانيا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ET بالعربي: "مندهشة مما أتعرض له من هجوم لمجرد مشاهدة برومو لا يتعدى دقيقة واحدة ومازال اللقاء لم يعرض بعد، وأتمنى أن ينتظر الجمهور بعد عرض الحلقة، خاصة أنها تكشف عن الموقف الذي تعرضت له من قبل المذيع، الذي أحرجني بهذا السؤال وهو ما دفعني للرد عليه بشكل ضاحك أو كوميدي".

 

وأضافت: "مين المفترض يتعرض لمشكلة أنا ولا من سأل السؤال؟ إيه الإجابة اللي المفروض أجاوب بيها؟ يا ريت اللي عنده إجابة نموذجية كان يبعتلي، القناة اختارت جمل خاصة لعرضها في البرومو من أجل الدعاية للحلقة، والناس ما صدقت عملت منها ضجة، وأنا مندهشة جداً من كم الفراغ".

 

من جهته، دافع نزار الفارس، مذيع قناة "الرشيد" العراقية، عن الفنانة رانيا يوسف بعد أزمة تصريحاتها الأخيرة حيث أبدى دهشته من حالة الهجوم التي تعرضت لها، خلال اليومين الماضيين، بعدما طرح برومو حوارها المرتقب، وتفاخرها بمفاتنها، بقولها: "مؤخرتي مميزة" والتي من المقرر أن تذاع في اليوم الأول من العام الجديد.

 

وقال إن سؤاله لم يكن صادمًا كما يزعم البعض، متابعا: "سؤالي بسيط جدًا بس الجمهور هو اللي كبر السؤال.. المجتمع الشرقي تثور غرائزه المكبوته بكلمة.. المشكلة مش فيّا ولا في سؤالي.. المشكلة في غرائز المجتمع".

 

وأعرب عن أمله، في اهتمام الجمهور بأزمة التحرش ومواجهتها للقضاء عليها، قائلاً: "أتمنى من البعض ترك مؤخرة رانيا يوسف وانتباههم على ظاهرة التحرش في البلد. "

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
22:00 | 2020-12-28
18:00 | 2020-12-28
13:30 | 2020-12-28
12:00 | 2020-12-28
09:00 | 2020-12-28
22:00 | 2020-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website