بعد تصريحها بأن "مؤخرتها مميزة" والهجوم الشرس الذي تعرضت له.. هكذا ردت رانيا يوسف على منتقديها

استنكرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الهجوم الشرس الذي تعرضت له خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب برومو حلقتها مع إحدى القنوات العراقية وجاء فيه لفظ جريء عن مفاتنها.

وقالت رانيا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ET بالعربي: "مندهشة مما أتعرض له من هجوم لمجرد مشاهدة برومو لا يتعدى دقيقة واحدة ومازال اللقاء لم يعرض بعد، وأتمنى أن ينتظر الجمهور بعد عرض الحلقة، خاصة أنها تكشف عن الموقف الذي تعرضت له من قبل المذيع، الذي أحرجني بهذا السؤال وهو ما دفعني للرد عليه بشكل ضاحك أو كوميدي".

وأضافت: "مين المفترض يتعرض لمشكلة أنا ولا من سأل السؤال؟ إيه الإجابة اللي المفروض أجاوب بيها؟ يا ريت اللي عنده إجابة نموذجية كان يبعتلي، القناة اختارت جمل خاصة لعرضها في البرومو من أجل الدعاية للحلقة، والناس ما صدقت عملت منها ضجة، وأنا مندهشة جداً من كم الفراغ".

من جهته، دافع نزار الفارس، مذيع قناة "الرشيد" العراقية، عن الفنانة رانيا يوسف بعد أزمة تصريحاتها الأخيرة حيث أبدى دهشته من حالة الهجوم التي تعرضت لها، خلال اليومين الماضيين، بعدما طرح برومو حوارها المرتقب، وتفاخرها بمفاتنها، بقولها: "مؤخرتي مميزة" والتي من المقرر أن تذاع في اليوم الأول من العام الجديد.

وقال إن سؤاله لم يكن صادمًا كما يزعم البعض، متابعا: "سؤالي بسيط جدًا بس الجمهور هو اللي كبر السؤال.. المجتمع الشرقي تثور غرائزه المكبوته بكلمة.. المشكلة مش فيّا ولا في سؤالي.. المشكلة في غرائز المجتمع".

وأعرب عن أمله، في اهتمام الجمهور بأزمة التحرش ومواجهتها للقضاء عليها، قائلاً: "أتمنى من البعض ترك مؤخرة رانيا يوسف وانتباههم على ظاهرة التحرش في البلد. "