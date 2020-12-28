على الرغم من أننا نعيش أجواء احتفالات بالعام الجديد، لكن الإجازات والاحتفالات قد تجلب التوتر إلى أفراد أسرتك، لذا عليكِ العمل من أجل الحفاظ على جو أسري هادئ، وأن تجلبي السلام لمنزلك لتنعمي به مع أحبائك. وفي ما يلي 10 طرق لإحلال السلام في منزلك في العام الجديد.1- ضعي حدوداً للعملضعي حدوداً صارمة لجدول أعمالك، وارفضي السماح لمطالب العمل اللانهائية بأن تتجاوز حياتك الأسرية.2- احرصي على النشاط الحركي لتحرر الطاقةاحرصي على أن تمارسي نشاطاً حركياً مع أفراد أسرتك يومياً، سوف تشعرون ببهجة ومرح، كما سيعمل النشاط البدني على تجديد طاقتكم وإزالة التوتر.3- حافظي على الروتين قدر الإمكانلا تجعلي أيام الإجازة والاحتفالات تكسر الروتين اليومي بالكامل، فالأطفال يشعرون بالاستقرار والأمان مع الروتين، لذا حاولي الحفاظ على الهيكل الأساسي للروتين اليومي.4- الصلاةالصلاة تجلب السلام والراحة والهدوء إلى قلبك وعقلك، وكذلك بالنسبة إلى أفراد أسرتك، فاحرصي على أن تؤدوا الصلاة معاً يومياً.5- الغناء والرقص معاًانشري البهجة والمرح في أرجاء منزلك عبر تشغيل موسيقى مبهجة، وغنّي وارقصي مع أفراد أسرتك.6- التخلّص من الفوضىالفوضى من أكبر أسباب التوتر في المنزل، لذا احرصي على التخلص منها أولاً بأول، عبر تخصيص أماكن محددة للأغراض، وأن يعتاد جميع أفراد الأسرة على وضع الأغراض في مكانها تجنّباً للفوضى.7- اختاري خلافاتك ومعارككهناك الكثير من التفاصيل اليومية التي يمكن أن تثير الخلافات والمشاكل بسهولة، سواء بينك وبين زوجك، أو بينك وبين أطفالك، والحل هو اختيار الخلافات والمعارك التي تستحق أن تخوضي جدالاً بشأنها، وأن تتجاهلي ما يمكن تمريره دون مشاكل، وبهذا تحصلين على أكبر قدر ممكن من السلام في منزلك.8- اضحكي كثيراًالضحك يطرد التوتر من المنزل، لذا احرصي على نشر روح المرح والدعابة في منزلك عن طريق الضحك مع أفراد أسرتك، سواء على حكايات طريفة، أو عبر مشاهدة عروض كوميدية.9- ضعي حدوداً لتشغيل التلفزيونالتلفزيون أحد أكبر عوامل التوتر في المنزل، حيث يسبب ضوضاء في المنزل، ما يثير توتر الجميع دون أن يشعروا، لذا ضعي حدوداً لتشغيل التلفزيون، ولا تسمحي بأن تكون ضوضاؤه هي خلفية أساسية لأصوات منزلك، فقط اسمحي بتشغيله في الوقت المحدد لمشاهدة بعض العروض المختارة.10- اجلبي الطبيعة إلى داخل منزلكالنباتات لها تأثير مهدئ في المنزل، لذا احرصي على أن يحتوي منزلك على نباتات تصلح للنمو داخله، واحرصي على شراء الزهور الجميلة ونثرها في أرجاء منزلك في الأماكن المخصصة لها.