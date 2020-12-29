المرأة

احذري هذه الأخطاء عند استخدام فرشاة المكياج

Lebanon 24
29-12-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-779013-637447834072610225.jpg
Doc-P-779013-637447834072610225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت فنانة مكياج مشهورة الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الكثير من النساء عند استخدام فرشاة المكياج، من الفرشاة غير المناسبة إلى الفرشاة التي تخزن في الحمام، وغير ذلك.

وأوضحت إيدي لندن لصحيفة ديلي ميل البريطانية، الأخطاء التي ترتكبها الكثيرات عند استخدام فرشاة المكياج.

التنظيف

تؤكد إيدي ضرورة تنظيف فرشاة المكياج بانتظام، من المقابض إلى الشعيرات الصغيرة، لمنع تلوثها بالأوساخ والبكتيريا، ما يتتسبب في مشاكل وأمراض جلدية. كما تنصح بتجنب وضع الفرشاة في حقيبة اليد مباشرة، ووضعها في حقيبة صغيرة من الكتان.

تخزين الفرشاة

يجب تخزين الفرشاة بعيداً عن الحمام وفي مكان بارد وجاف، حيث يمكن أن تجعل الفرشاة المبللة وضع مساحيق التجمي مستحيلاً في بعض الحالات، ويمكن أن تتسبب الرطوبة أيضاً في تلف الفرشاة.

الفرشاة المناسبة

تشدد إيدي على أهمية استخدام فرشاة مناسبة لكل نوع من المساحيق وعلى كل منطقة من الوجه، ما دفعها إلى إضافة وصف تفصيلي مع كل فرشاة واستخدامها المناسب في متجرها على الإنترنت، فوضع مساحيق التجميل يصبح بسيطاً باستخدام الفرشاة المناسبة.

الجودة

يجب أن تحتوي الفرشاة ذات الجودة العالية على كمية مثالية من الشعيرات وأن تكون شعيرات صناعية فائقة الدقة، وهناك العديد من الأنواع التجارية التي لا تتقيد بهذه المعايير، ما يجعلها غير مناسبة، ويمكن أن تسبب مشاكل للبشرة ولا تعطي النتيجة المطلوبة عند وضع مساحيق التجميل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
22:00 | 2020-12-29
18:00 | 2020-12-29
15:00 | 2020-12-29
12:00 | 2020-12-29
09:00 | 2020-12-29
22:00 | 2020-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website