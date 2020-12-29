احذري هذه الأخطاء عند استخدام فرشاة المكياج

كشفت فنانة مكياج مشهورة الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الكثير من النساء عند استخدام فرشاة المكياج، من الفرشاة غير المناسبة إلى الفرشاة التي تخزن في الحمام، وغير ذلك.



وأوضحت إيدي لندن لصحيفة ديلي ميل البريطانية، الأخطاء التي ترتكبها الكثيرات عند استخدام فرشاة المكياج.



التنظيف



تؤكد إيدي ضرورة تنظيف فرشاة المكياج بانتظام، من المقابض إلى الشعيرات الصغيرة، لمنع تلوثها بالأوساخ والبكتيريا، ما يتتسبب في مشاكل وأمراض جلدية. كما تنصح بتجنب وضع الفرشاة في حقيبة اليد مباشرة، ووضعها في حقيبة صغيرة من الكتان.



تخزين الفرشاة



يجب تخزين الفرشاة بعيداً عن الحمام وفي مكان بارد وجاف، حيث يمكن أن تجعل الفرشاة المبللة وضع مساحيق التجمي مستحيلاً في بعض الحالات، ويمكن أن تتسبب الرطوبة أيضاً في تلف الفرشاة.





الفرشاة المناسبة



تشدد إيدي على أهمية استخدام فرشاة مناسبة لكل نوع من المساحيق وعلى كل منطقة من الوجه، ما دفعها إلى إضافة وصف تفصيلي مع كل فرشاة واستخدامها المناسب في متجرها على الإنترنت، فوضع مساحيق التجميل يصبح بسيطاً باستخدام الفرشاة المناسبة.



الجودة