بسبب اصالة.. تفاصيل الحكم على طارق العريان

ألزمت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، المخرج طارق العريان بدفع تعويض قيمته مليون ونصف المليون جنيه، بسبب ألبوم "مهتمة بالتفاصيل" الخاص بطليقته الفنانة أصالة، وذلك برئاسة المستشار عمرو المليجي وبعضوية المستشارين عمرو حسن- وليد سمير- عمرو عبد الله- وأمانة سر أحمد سلامة.جاء ذلك بعدما أخل العريان بتعاقده مع شركة إنتاج دفعت مقدما حقوق ملكية الألبوم وفوجئت بعدها بأن العريان منح الحقوق لشركة أخرى.وقدم المحامي نزيه مسعود المستندات التي تثبت أقواله في الدعوى وبعد إحالة الدعوى للخبراء، قضت المحكمة بإلزام طارق رياض العريان عن نفسه وبصفته بأن يدفع لشركة قنوات مبلغ (مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) كتعويض عن إخلاله ببنود العقد وعدم تسليم ألبوم الفنانة أصالة، بالإضافة إلى فوائد قانونية قدرها 5% مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.يذكر أن ألبوم "مهتمة بالتفاصيل" صدر عام 2017، وكان الشرارة الأولى لشائعات تعرض أصالة للخيانة الزوجية، ولكنها نفت وقتها وجود أي ارتباط بين أغنيات الألبوم وبين حياتها الشخصية.