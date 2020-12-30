المرأة

"يا أم الطرشة".. فنانة شهيرة تلقّن متنمرا على إبنتها درساً لن ينساه (صورة)

Lebanon 24
30-12-2020 | 18:00
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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بالأمس، بعد تعليقاً قاسياً وجارحاً كتبه أحد المتابعين للفنانة يسرا اللوزي، متنمراً على ابنتها التي تعاني من الصم وضعف السمع.

وعلق متابع ليسرا على صورة لها على "انستقرام" واصفا أياها بـ"أم الطرشة"، ولم تتجاهل يسرا التعليق بل ردت عليه ردا طويلا أكدت فيه فخرها بابنتها.
 


وقالت يسرا في ردها: "شكرا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، ثانياً، أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بني آدمة أم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة حد عشان تحقق أحلامها".

وأضافت: "ثالثًا، البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع المريض للأسف، فبالتالي الطفلة الصماء دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكرًا".

الوصف الجارح أثار غضباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت عليها الردود من قبل المتابعين، واصفين إياها بأم عظيمة، وأن جمهورها فخور بها كونها أم تتعب لراحة ابنتها، كما هاجموا بشدة المتابع الذي وصف ابنتها بهذه الطريقة غير اللائقة.
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