المرأة

شيريهان تفاجىء جمهورها ليلة رأس السنة

Lebanon 24
30-12-2020 | 22:00
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غابت ملكة الاستعراض شيريهان عن جمهورها سنوات ليست قصيرة، ولكنها تفضّل التواصل معهم من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ويبدو أن هناك مفاجأة خاصة لجمهور شيريهان خلال الأيام المقبلة نكشف عنها من خلال نواعم.
 
موسم رأس السنة
وبحسب المعلومات فهناك مفاوضات بين إدارة إحدى المحطات الفضائية وبين الجهة المنتجة لمسرحية "كوكو شانيل" التي أنهت شيريهان تصويرها قبل عام تقريباً، وأُجّلت لحين الوصول إلى اتفاق مناسب لعرضها عبر شاشة التلفزيون.
وتحاول الجهة المنتجة أن تكون مفاجأة شيريهان لجمهورها في ليلة رأس السنة، ولكن ما زالت المفاوضات السرية بين الجهة المنتجة وإدارة المحطة مستمرة للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.
 
 
 مصممون عالميون
على صعيد آخر، أنهى مخرج العرض المسرحي هادي الباجوري عمليات المونتاج الخاصة بالعمل قبل أيام تمهيداً لعرضه خلال الفترة القريبة.
وتقدم شيريهان خلال العرض عدداً من الأغنيات بصوتها، كما يشارك مجموعة جديدة من المطربين في تقديم أغنيات أخرى ضمن العرض المسرحي.
المسرحية شارك في تصميم أزيائها كل من زهير مراد الذي شارك في تصميم أزياء العرض ولكن غير الاستعراضية، أما مراد سركيس فهو المسؤول عن تصميم الأزياء الاستعراضية الخاصة بمسرحية "كوكو شانيل".
ومن المفترض أن تصوّر شيريهان مرة ثانية أعمالها المسرحية، تحمل عنوان "مارلين مونرو" خلال الفترة المقبلة، حيث أنهت الجهة المنتجة التحضيرات الأولى للعرض استعداداً لتصويره مع بداية العام الجديد.
 
المصدر: نواعم
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