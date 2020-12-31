بعد 3 أشهر على إرتدائه..ممثلة تخلع الحجاب (صور)

بعد 3 أشهر على إعلان إرتدائها الحجاب وتحديداً في شهر أيلول الماضي، من خلال نشرها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لها ظهرت فيها مرتدية الحجاب وعلّقت بالقول :"اللهم الثبات"، فاجأت الممثلة الجزائرية أميرة شرابي الجمهور بخلعها الحجاب.ونشرت الشرابي عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة، صوراً لها ظهرت فيها بدون حجاب.شرابي هي ممثلة جزائرية إلتحقت بالمعهد العالي للموسيقى في الجزائر، وكانت بدايتها الفنية من خلال السينما عبر فيلم "الأكاديمية" الذي لفت الأنظار إلى موهبتها التمثيلية والغنائية.