تيا ديب منهّن.. أكثر بنات النجمات جرأة في إطلالاتهن (صور)

اشتهرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري بجرأتها في إطلالاتها خاصة بعد خسارتها الكثير من الوزن الزائد.









تيا ديب ابنة النجمة نوال الزغبي اشتهرت بكونها الأكثر جرأة في إطلالاتها لا سيما وانها تتمتع بجسد رشيق. تيا ديب ابنة النجمة نوال الزغبي اشتهرت بكونها الأكثر جرأة في إطلالاتها لا سيما وانها تتمتع بجسد رشيق.