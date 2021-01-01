المرأة

بسبب حالة ابنتها نادين نسيب نجيم أمضت ليلة رأس السنة بهذه الطريقة

Lebanon 24
01-01-2021 | 09:00
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم، على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعتها وابنتها ولفتت الكثير من الأنظار. وفيها ظهرتا وهما تستلقيان على السرير.

 

واشارت نادين إلى أنهما قررتا تمضية رأس السنة بمشاهدة الأفلام. وكتبت: "أنا وهي... نمضي أوقاتاً ممتعة ونشاهد الأفلام ونحن نستلقي على السرير. ابنتي الصغيرة مريضة".

 

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


 

وأثارت بهذا اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين تمنوا للطفلة الشفاء وللممثلة عاماً جديداً سعيداً. وحققت الصورة أكثر من 117 ألف إعجاب في الساعات الأولى بعد النشر.

 

المصدر: لها
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