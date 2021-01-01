بسبب حالة ابنتها نادين نسيب نجيم أمضت ليلة رأس السنة بهذه الطريقة

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم، على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعتها وابنتها ولفتت الكثير من الأنظار. وفيها ظهرتا وهما تستلقيان على السرير.

واشارت نادين إلى أنهما قررتا تمضية رأس السنة بمشاهدة الأفلام. وكتبت: "أنا وهي... نمضي أوقاتاً ممتعة ونشاهد الأفلام ونحن نستلقي على السرير. ابنتي الصغيرة مريضة".

وأثارت بهذا اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين تمنوا للطفلة الشفاء وللممثلة عاماً جديداً سعيداً. وحققت الصورة أكثر من 117 ألف إعجاب في الساعات الأولى بعد النشر.