صممه لبناني ويتخطى الـ6 آلاف دولار.. فستان النجمة العربية يلفت الأنظار (صور)

أحيت النجمة أنغام ليلة رأس السنة حفلاً غنائياً في الشارقة بمسرح مدرج خورفكان، بصحبة المايسترو هاني فرحات.

وحضر حفل أنغام بـ الشارقة 30% من الجمهور التزاماً بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعى نظراً لانتشار فيروس كورونا المتستجد حيث ظهرفي بعض الدول الموجة الثانية منه.

واختارت أنغام في حفلها فستان هذا الظهور بإطلالة مميزة حيث اختارت فستان باللون البني الممزوج مع اللون الأسود من مجموعة resort تصمم اللبناني زهير مراد.

وبعد البحث، تبيّن أنّ سعر فستان أنغام في هذا الحفل يبلغ 6150 دولار.



وقد نالت إطلالة أنغام الناعمة هذه إعجاب جمهورها حيث تم تداول صوراً من الحفل أثناء غنائها ووقفها على المسرح.

(ليالينا)