المرأة

درة تفقد أعصابها وترد على منتقديها: شوفوا حياتكم يا فاشلين

Lebanon 24
01-01-2021 | 15:00
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ردت الفنانة درة على منتقديها ومهاجميها، وتحديداً الحسابات المزيفة التي تضايقها، موجهة لهم رسالة بلهجة حادة، عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام رسالة انتقدت فيها الهجوم عليها.

 

وكتبت درة زروق في رسالتها: "بالنسبة للناس اللي مدفوعلها عشان تعمل فايك أكاونتس وتشتمني على السوشيال ميديا أو اللي بتعمل كدة ببلاش.. لازم أوضحلكم إن اللي بتعملوه ده مش هيجيب أي نتيجة بالعكس".

 

وأضافت: "أنتم مش فاهمين حاجة وفاشلين وفاضيين وشوفوا حياتكم وطلعوا طاقتكم بعيد عني أحسنلكم والله يمكن ربنا يكرمكم في حاجة تانية".

 
 

يُذكر أنّ زواج درة  من المهندس هاني سعد، أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن نشرت منه هشام هاشم، الزوجة الأولى منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك قائلة:" ردا على الشائعات احنا مطلقناش"، لتنفي ما تردد عن إنفصالها وسعد، ولتؤكد أن درة الزوجة الثانية، وهو ما عرض درة لانتقادات واتهامات كثيرة بتسببها في خراب بيت امرأة أخرى.

 

المصدر: نواعم
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