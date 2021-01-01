المرأة

هل تحولت إبنة زينب فياض الى فاشينيستا بهذه الصورة؟ هذا سعر حقيبتها

Lebanon 24
01-01-2021 | 18:00
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يبدو أن زينب فياض قررت التحول إلى فاشينيستا مؤثرة على المواقع. وهو ما يظهر من خلال الصور التي تنشرها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وفيها تظهر بإطلالات مميزة تجذب اهتمام عدد كبير من عاشقات الموضة ومحبات الأناقة والباحثات دائماً عن الأساليب الفريدة التي تحولهن إلى نجمات.

وفي أحدث تلك الإطلالات ظهرت زينب مرتدية مجموعة باللون البيج تتألف من سروال جلدي ضيق وكنزة ومعطف طويل. وأكملت اللوك بحقيبة من توقيع Maison Valentin ويصل سعرها بحسب أحد المتاجر الإلكترونية إلى 1855 دولاراً أميركياً.

ويشار إلى أن الشابة نشرت في أوقات سابقة صوراً لها تألقت فيها بإطلالات موقعة من كبريات الدور وعلامات الأزياء الراقية. وظهرت في إحداها وهي تحمل حقيبة من Gucci وفي أخرى اختارت حذاء من Gianvito Rossi وفي ثالثة بدا أنها ارتأت اعتماد إطلالة رياضة بتوقيع العلامة الشهيرة Nike. ولهذا باتت الكثيرات ينتظرن الاطلاع على إطلالاتها من أجل استيحاء تلك التي يمكنهن اعتمادها في المناسبات المختلفة.
 
المصدر: لها
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