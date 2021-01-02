المرأة

تحذير.. الشال قد يُصيب بشرتك بالبثور

Lebanon 24
02-01-2021 | 06:00
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قالت مجلة "وومان" النمساوية إن ارتداء الشال قد يتسبب في الإصابة ببثور البشرة في منطقة الرقبة والذقن.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال والموضة أن ألياف الشال، سواء كان من صوف سميك أو قماش خفيف، تتراكم فيها مع مرور الوقت بقايا المكياج والعرق والعوادم.

ومع ملامسة الشال للبشرة تتسبب هذه الأوساخ في تلوثها وتؤدي إلى تهيجها وانسداد مسامها، ومن ثم ظهور البثور.

ولمواجهة هذه المشكلة يجب غسل الشال بعد ارتدائه مرتين، للحيلولة دون تراكم الأوساخ في أليافه.
 
 
المصدر: 24
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