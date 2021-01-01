قرارات تجميل على المرأة اتخاذها في 2021

من الضروري جداً سيدتي أن تتخذي قرارات جديدة تتعلق بالتجميل خلال العام الجديد 2021.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية 5 خطوات على كل امرأة اتخاذها في هذا العام، وهي على النحو التالي:

الأطعمة المفيدة للأمعاء



تقترح اختصاصية التغذية جيرالدين جورجو هذا العام تغذية ميكروبيوم الأمعاء للحصول على بشرة صحية وخصر رشيق، ذلك أن تناول المزيد من الألياف والبروبيوتيك، مع الكربوهيدرات الصحية مثل خبز العجين المخمر، والدهون غير المشبعة مثل الأفوكادو،وزيت الزيتون البكر الممتاز، واللحوم الخالية من الدهون، والبروتينات النباتية، جزءٌ من وصفة التغذية لتخفيف تهيج الجلد والحساسية.

ونصحت الأخصائية بتناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقول، والتخفيف من الملح والسكر المضاف قدر المستطاع. تقترح اختصاصية التغذية جيرالدين جورجو هذا العام تغذية ميكروبيوم الأمعاء للحصول على بشرة صحية وخصر رشيق، ذلك أن تناول المزيد من الألياف والبروبيوتيك، مع الكربوهيدرات الصحية مثل خبز العجين المخمر، والدهون غير المشبعة مثل الأفوكادو،وزيت الزيتون البكر الممتاز، واللحوم الخالية من الدهون، والبروتينات النباتية، جزءٌ من وصفة التغذية لتخفيف تهيج الجلد والحساسية.ونصحت الأخصائية بتناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقول، والتخفيف من الملح والسكر المضاف قدر المستطاع.

مسحوق البروبيوتيك



قالت مؤسسة بيوتي تشيف، كارلا أوتيس، إن الجمال يبدأ في البطن، لذلك يجب تناول محسوق البروبيوتيك للحصول على مستويات طاقة متزايدة وبشرة أكثر صفاء.

وأضافت كارلا أن بودرة التوهج وشراب الكولاجين يجب أن يكونا من طقوس اليومية عند المرأة لتغذية الأمعاء والبشرة في آن معاً.

استخدام فرشاة الجسم الجافة يومياً



تعتبر البشرة الجافة مشكلة شائعة بين النساء، ويوصي الخبراء بالالتزام بتجفيف الجسم بالفرشاة يومياً، مع استخدام مقشر للجسم وفروة الرأس عدة مرات في الأسبوع وذلك لأن التنظيف الجاف ينشط الجسم ويعزز الدورة الدموية وتدفق الدم، ويحفز التصريف من الجهاز اللمفاوي وتنعيم سطح الجلد، وإزالة الرقائق والبقع الجافة والكتل والنتوءات.

الواقي من الشمس يومياً



حتى لو كان الجو غائماً، فإن حجم تسرب الأشعة فوق البنفسجية في بعض البلدان مرتفع جداً، لذلك يجب حماية البشرة، خاصة الوجه وأعلى الصدر، يومياً.