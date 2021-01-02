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المرأة
تستخدمينه يومياً في الشتاء... هذا الأكسسوار قد يُصيب البشرة بالبثور
Lebanon 24
02-01-2021
|
12:00
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كشفت مجلة "وومان" النمساوية إن ارتداء الشال قد يتسبب في الإصابة ببثور البشرة في منطقة الرقبة والذقن.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال والموضة أن ألياف الشال، سواء كان من الصوف السميك أو القماش الخفيف، تتراكم فيها مع مرور الوقت بقايا المكياج والعرق والعوادم، ومع ملامسة الشال للبشرة تتسبب هذه الأوساخ في تلوثها وتؤدي إلى تهيجها وانسداد مسامها، ومن ثم ظهور البثور.
وبحسب المجلة، فإن مواجهة هذه مشكلة تكمن في غسل الشال بعد ارتدائه مرتين، للحيلولة دون تراكم الأوساخ في أليافه.
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