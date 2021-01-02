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المرأة
اختبار شخصية يكشف رسالة العام 2021 لكِ
Lebanon 24
02-01-2021
|
09:00
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تتعدد طرق اختبار تحليل الشخصية وتلك التي تساعد على كشف خفاياها واسرارها. ومن الممكن ايضاً الاعتماد على بعض الاختبارات سهلة التطبيق ومنها اختبار شخصية من خلال النظر الى الرسوم التي تتضمن اشكالاً متداخلة. وهو يقضي بتحديد الشكل الذي تتم رؤيته من النظرة الاولى. وهذا ما يجب فعله في هذا الاختبار الذي يمكن ان يكشف اشارات مهمة لك يرسلها العام 2021.
اختبار الرسم لتحليل الشخصية
يمكن اختبار تحليل الشخصية هذا ان يساعد على كشف بعض الاشارات البسيطة في العام 2021 التي تساعد على معرفة ما يجب فعله في المستقبل من اجل تحقيق النجاح والتقدم والسعادة في الحياة. ولهذا يجب اولاً النظر الى الرسم ثم تحديد الشكل الذي تتم رؤيته من النظرة الاولى.
الثور والفتاة مع الميزان
اذا تمت اولاً رؤية الثور مع الفتاة التي تحمل الميزان فهذا يشير الى انه يجب الانتباه الى الاشارات التي يرسلها الجسم والتي يمكن ان تدل على احتمال المعاناة من بعض الامراض في اوقات لاحقة من العام 2021. وفي هذه الحالة يجب اعارة الاهتمام لعلامات الوجه وخصوصاً منطقة الجبين. فقد تظهر عليه بعض العلامات التي تشير الى الحاجة الى الفحص الطبي الفوري. كذلك يدل هذا الخيار على ضرورة عدم اهمال بعض التصرفات غير المألوفة التي يقوم بها بعض المقربين. فهي قد تعني الانزعاج والرغبة في الابتعاد. وفي هذه الحالة يجب تدارك الامر والسعي الى تصحيح مسار العلاقات منعاً لتفكك بعضها. ومن الاشارات التي يجب الانتباه اليها ايضاً المهمات الكثيرة التي يمكن مواجهتها في المستقبل والتي تكشفها بعض الاحداث الراهنة مثل التغييرات في مكان العمل او في الظروف العائلية. ومنها ايضاً اهمية اعادة النظر في الامور التي تم اهمالها منذ مدة طويلة والتي يمكن ان يشكل اتمامها دافعاً للشعور بالسعادة وبلوغ الاهداف التي تم التخطيط لها منذ مدة طويلة.
وجه الرجل
من الممكن ان تتم في اختبار الشخصية مشاهدة وجه الرجل فور النظر الى الرسم. وهذا يكشف الكثير من الدلالات على انه يجب التوقف عن تأجيل اعمال اليوم الى الغد خلال العام 2021. فهذا يؤخر تحقيق الانجازات في المستقبل الذي يخبئ المزيد من الاعباء والمهمات. كما يعني هذا اهمية الاهتمام بالاشخاص الذين يعيشون او يقيمون في المحيط مع الحفاظ على صحة العلاقات معهم حيث قد تظهر الحاجة اليها في المستقبل. ومن دلالات رؤية وجه الرجل ضرورة التعبير عن المشاعر والانفعالات كي لا يسبب هذا تراكمها وبالتالي حدوث انفجار يجعل الوصول الى الاهداف امراً صعباً ويتطلب الكثير من الوقت والجهد. كذلك يدل هذا على احتمال مواجه بعض الاحداث غير المتوقعة والتي يمكن ان تنعكس بشكل ايجابي جداً على الحياة المهنية او العائلية. وهو ما يمكن ان تشير اليه التغييرات التي تطرأ على مسار بعض الاحداث. ومن رسائل المستقبل التي يمكن ان يكشفها هذا الاختبار ايضاً ضرورة الحذر من التعامل مع بعض الاشخاص الذين يخططون لقلب كل الاحداث والامور لخدمة مصلحتهم الخاصة او يسعون الى اثارة الفتنة والخلاف في محيطهم. وهو ما تكشفه بعض تصرفاتهم التي تعبر عن الشعور بالغيرة وعدم تقبل آراء ومفاهيم وصفات الآخرين. وهذا جزء من اسرار ورسائل المستقبل التي يمكن كشفها من خلال اختبار تحليل الشخصية هذا.
المصدر: الجميلة
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