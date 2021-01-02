مفاجأة العام: هل يعود عمرو دياب لزينة عاشور؟.. ودينا تحتفل بدبي (فيديو وصور)

بعد تواجد النجم عمرو دياب ليلة رأس السنة في مدينة دبي مع زوجته زينة عاشور وأبنائه كنزي وجنا وعبدالله، بدأت تساؤلات الجمهور هول إمكانية عودة الحياة الزوجية من جديد بين عمرو وزينة.



ونشر دياب على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" مقطع فيديو قصيراً هنأ فيه جمهوره بمناسبة العام الميلادي الجديد، أثناء تواجده في دبي.

الفنان #عمرو_دياب يودع #عام2020 من #دبي ويستقبل #السنة_الجديدة_2021 @amrdiab @sayidatynet pic.twitter.com/xbuJWqv7IZ — sayidatynet (@sayidatynet) December 31, 2020



ونشرت كنزي، ابنة عمرو دياب، صوراً لها أثناء وجودها مع والدتها وأشقائها عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "عام ميلادي جديد". ونشرت كنزي، ابنة عمرو دياب، صوراً لها أثناء وجودها مع والدتها وأشقائها عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "عام ميلادي جديد".

وأثار وجود دياب مع زينة عاشور وأبنائه في بلد واحد تساؤلات حول تحسن علاقته بهم، خصوصا بعد أنباء انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني التي توارت عن الأنظار تماماً، ولم تظهر سوى في صورة نشرها السيناريست محمد سليمان عبدالمالك عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» أثناء التحضير لمسلسلهما الجديد "قصر النيل" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.



إلا أن تواجد دينا في دبي ليلة رأس السنة أثار الأقاويل حول محاولتها إصلاح العلاقة مع الهضبة وإنهء الخلاف بينهما.

ونشرت الممثلة الشابة سلمى أبو ضيف عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة من سهرة الاحتفال بالعام الجديد بصحبة إحدى صديقاتها والفنانة دينا الشربيني، وعلقت على الصورة كاتبة: "مرحبا 2021".