المرأة

مفاجأة العام: هل يعود عمرو دياب لزينة عاشور؟.. ودينا تحتفل بدبي (فيديو وصور)

Lebanon 24
02-01-2021 | 15:00
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بعد تواجد النجم عمرو دياب ليلة رأس السنة في مدينة دبي مع زوجته زينة عاشور وأبنائه كنزي وجنا وعبدالله، بدأت تساؤلات الجمهور هول إمكانية عودة الحياة الزوجية من جديد بين عمرو وزينة.

ونشر دياب على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" مقطع فيديو قصيراً هنأ فيه جمهوره بمناسبة العام الميلادي الجديد، أثناء تواجده في دبي.
 


ونشرت كنزي، ابنة عمرو دياب، صوراً لها أثناء وجودها مع والدتها وأشقائها عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "عام ميلادي جديد".
 
 
وأثار وجود دياب مع زينة عاشور وأبنائه في بلد واحد تساؤلات حول تحسن علاقته بهم، خصوصا بعد أنباء انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني التي توارت عن الأنظار تماماً، ولم تظهر سوى في صورة نشرها السيناريست محمد سليمان عبدالمالك عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» أثناء التحضير لمسلسلهما الجديد "قصر النيل" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

إلا أن تواجد دينا في دبي ليلة رأس السنة أثار الأقاويل حول محاولتها إصلاح العلاقة مع الهضبة وإنهء الخلاف بينهما.
 
 
ونشرت الممثلة الشابة سلمى أبو ضيف عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة من سهرة الاحتفال بالعام الجديد بصحبة إحدى صديقاتها والفنانة دينا الشربيني، وعلقت على الصورة كاتبة: "مرحبا 2021".
 


وتسبب وجود دينا في دبي جدلاً وتساؤلات حول السبب في تواجدها هناك في نفس الوقت الي يتواجد فيه الفنان عمرو دياب، خاصة بعد الأخبار التي تم تداولها حول انفصالهما منذ فترة، فيما انتشرت أخبار أن وجود دينا في دبي لمحاولة إصلاح العلاقة مع الهضبة بتوسيط بعض المقربين له.
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