5 علامات تدلّ على أنكِ غير راضية عن علاقتك الزوجية

العلاقة السعيدة بين الزوجين، أساسها الشعور بالراحة والرضى، لذا فإن تراجع مستوى الشعور بالرضى في الزواج، يُعد إنذاراً بالخطر على مستقبل العلاقة.وعدم الشعور بالرضى في العلاقة الزوجية له علامات، تحققي منها لتعرفي هل أنتِ راضية عن زواجك أم لا، وإليك هذه العلامات الخمس.1- تختفي الليالي الرومانسية والخروج معاًإذا لاحظتِ أن المواعيد الغرامية والليالي الرومانسية والخروج معاً بمفردكما أصبح شيئاً غير وارد الحدوث، أو أنكما استسلمتما لفكرة أن قضاء وقت رومانسي معاً ليس على جدول أعمالكما، فإن هذا جرس إنذار بأنكما فقدتما الشغف في علاقتكما.والحل هو التخطيط للخروج معاً، وبذل الجهد من أجل جعل مواعيدكما الرومانسية على جدول أعمالكما، هذه الطريقة إن بدت غير رومانسية، إلا أنها تجدي نفعاً، فمع الوقت سوف تستعيدان لذة الليالي الرومانسية والوقت الخاص بكما.2- عدم الاهتمام كل منكما بالآخرإذا اختفى من يومكما الحديث معاً، ومشاركة التفاصيل البسيطة، وشعرت أنك تفتقدين الحميمة العاطفية والدعم المتبادل بينك وبين شريك حياتك، فهذا أيضاً يدل عل الشعور بالفتور وعدم الرضى، فيجب أن يكون كل منكما هو محور اهتمام الآخر.وفي هذه الحالة عليكِ الاهتمام بإعادة التواصل معاً ولو لمدة نص ساعة يومياً.3- انخفاض معدل العلاقة الحميمةليس هناك عدد مرات مثالي لحدوث العلاقة الحميمة، فهذا أمر يتغير حسب طبيعة كل زوجين، لكن شعورك بأن معدل العلاقة الحميمة أصبح غير مُرضٍ بالنسبة إليكِ، يحتم عليكِ الحديث مع زوجك عن الأمر، وكيف أن العلاقة الحميمة مهمة بالنسبة إلى نجاح علاقتكما، ووضع العلاقة الحميمة على جدولكما حتى لا ينخفض معدلها ويتأثر زواجكما.4- شخصيتك مع زوجك أسوأإذا لاحظتِ أنكِ تتمتعين باللطف والمرح مع الجميع إلا زوجك، فتتعاملين معه بعصبية وقسوة، فأنتِ بحاجة إلى التوقف وأخذ نفس عميق، وتقرري أن تغيّري طريقتك في التعامل.الأمر ليس أن تكوني على غير طبيعتك مع شريك حياتك، ولكن ببساطة أن تتعاملي بطريقة أكثر لطفاً معه، وتأكدي أن اللطف والمعاملة الطبيعية تجلب المزيد من اللطف المتبادل والشعور بالراحة والرضى.5- تشعرين بأنكِ بعيدة عن زوجكهل تراودكِ أحياناً أفكار عن أنكِ لم تعودي تعرفين شريك حياتك جيداً مثل بداية ارتباطكما؟ هذا يعني أن أحدكما أو كلاكما أصيب بالكسل في العلاقة، ولم تعودا تبذلان الجهد من أجل التواصل معاً وتقريب المسافات بينكما وتعزيز علاقتكما، ما يعني أن تبدئي على الفور بالعمل على إذابة الحواجز بينكما، لتستعيدي شعورك بالقرب والحميمة من شريك حياتك.