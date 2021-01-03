المرأة

ابنتا عمرو دياب تتنافسان بالملابس الجريئة والفساتين القصيرة (صور)

Lebanon 24
03-01-2021 | 15:00
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احتفل النجم المصري عمرو دياب بليلة رأس السنة في مدينة دبي مع زوجته زينة عاشور وأبنائه عبدلله، وكنزي وجنا اللتين اطلتا على متن يخت، بملابس جريئة تنافستا فيها بالفساتين القصيرة وفق تعليقات المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

واعتمدت كينزي فستانا باللون الأسود المزركش بالأحمر والأزرق تميز بقصة V Neck.

 

A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab)


بينما تألقت جنا بفستان اسود بلا اكتاف.

 

 

وأثار وجود دياب مع زينة عاشور وأبنائه في بلد واحد تساؤلات حول تحسن علاقته بهم، خصوصا بعد أنباء انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني التي توارت عن الأنظار تماماً، ولم تظهر سوى في صورة نشرها السيناريست محمد سليمان عبدالمالك عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" أثناء التحضير لمسلسلهما الجديد "قصر النيل" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

المصدر: لها
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