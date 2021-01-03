رغم ظهورها بمظهر الفتاة المدللة.. داليدا خليل تكشف: أنا معيل العائلة

أكّدت الممثلة داليدا خليل أنها تتولى مسؤولية رعاية عائلتها واخواتها منذ وفاة والدها، كاشفة عن وجه آخر لشخصيتها تحرص على ابعاده عن الأنظار.

وقالت رداً على سؤال "أيّ دور تلعبينه في قلب العائلة؟ وأيّ فراغ تركه غياب الوالد؟": "أواجه دائماً هذا السؤال: كم شخص في المنزل أنتم؟ فأجيب: شاب و3 بنات، لأنني أعتبر نفسي ربّ العائلة ومعيلها والشخص المسؤول عن أخواتي".

وأضافت في حديث لـ "لها" : "ورغم أنني أظهر بمظهر الفتاة المدللة والدلوعة إلا أنني أملك شخصية ثانية لا أحبّ أن أكشفها للجمهور وهي شخصية ربّ الأسرة والمعيل المسؤول عنها. غياب الوالد ترك فراغاً كبيراً في صلب العائلة أحاول جاهدة أن أملأه. وها أنا أكمل مشواري الفّني بصبر كبير، كي أستطيع أن أكون على قدر المسؤوليات العائلية الملقاة على عاتقي".