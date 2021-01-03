بعد شائعة طلاقهما.. الظهور الأول لوفاء الكيلاني مع تيم حسن (صور)

بعد انتشار عدة اخبار في الفترة الأخيرة تفيد بانفصالهما وانتهاء الحياة الزوجية معاً، حرص كل من الفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني على تقديم واجب العزاء، وحضور جنازة المخرج السوري حاتم علي، وهو الأمر الذي أنهى الشائعات التي ظهرت خلال الأيام الماضية حول انفصالهما وذلك في أول ظهور لهما للرد على الشائعات.

وحرص تيم حسن على مساندة أهل المخرج الراحل وبدا عليه البكاء الشديد. وقدم كل من وفاء وتيم باقة من الزهور دونا عليها اسميهما في وداع المخرج الراحل وتقديم واجب العزاء لأهله.

وكانت قد انتشرت في الأيام القليلة أقاويل حول انفصال تيم ووفاء وهو الأمر الذي لم ينفه الطرفان أو يؤكدانه ولكن جاء عزاء حاتم على ليوقف كل هذه الشائعات.