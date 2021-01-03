المرأة

إطلالة رومانسية لياسمين صبري وأبو هشيمة.. وسيارات فارهة خلفهما (صورة)

Lebanon 24
03-01-2021 | 22:00
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نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها تجمعها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
 
وظهرت ياسمين بصورة رومانسية مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وهما يمسكان بيد بعضهم. 
وظهر الثنائي في إطلالة كلاسيكية من اللون الأسود، ومن خلفهما مجموعة من السيارات التي تملكها ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة من الأنواع الفارهة. 
 
 
 
ياسمين صبري تخطف الأنظار بأسطول سيارتها وإطلالة رومانسية مع أبو هشيمة
المصدر: ليالينا
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