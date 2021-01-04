المرأة

نجمات تزوّجن أكثر من 10 مرات.. من هي صاحبة الرقم القياسي؟

Lebanon 24
04-01-2021 | 09:00
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ضربت النجمة الراحلة تحية كاريوكا الرقم القياسي في عدد أزوجها، وتعد الراقصة الراحلة صاحبة أكبر عدد من الزيجات فى تاريخ السينما المصرية حيث تزوجت 14 مرة طوال حياتها.

الشحرورة الراحلة صباح صاحبة الإبتسامة الدائمة وأيقونة الأناقة والفرح والأمل تزوجت 10 مرات خلال حياتها الخاصة ولعل أبرز أزواجها كان النجم فادي لبنان.

أما النجمة غادة عبد الرازق فتزوجت أيضاً 10 مرات ورزقت في زيجاتها بابنتها روتانا، واليوم تعيش غادة حياة الحب والرومانسية مع آخر أزواجها مدير التصوير هيثم زنتيتا.

من جهتها، تزوجت النجمة فيفي عبده 6 مرات منها أربع زيجات عرفي، ولديها ابنتان واحدة منهما تشبهها بشكل كبير وهي ابنتها هنادي.
المصدر: الجميلة
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