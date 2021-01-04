ميريام فارس تحدث ضجة بفيديو عائلي.. وتستفز الجمهور بهذا الأمر!

نشرت الفنانة ميريام فارس عبر تطبيق "انستغرام" مقطع فيديو عفوي من داخل منزلها خلال قضائها أعياد الميلاد ورأس السنة.

واستعرضت النجمة اللبنانية شجرة الميلاد الضخمة والكرات الكيرة والزينة المتنوعة الألوان والأشكال التي زيّنت بها منزلها، وكذلك بيّنت لمتابعيها طاولة الطعام التي جهزتها للاحتفال مع عائلتها بمناسبة نهاية العام، ونقلت الأجواء العائلية العفوية.

وحرصت ميريام كالعادة على إخفاء ملامح وجه إبنها الكبير جايدن متري ولم تفعل المثل مع طفلها الجديد دايف، وعلقت على المقطع قائلة: "روح عيد الميلاد في عائلة متري".

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تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع العائلي اللطيف ونال اعجاب الالاف منهم وأثنوا على طرافتها والطريقة الطفولية التي تتعامل فيها مع أطفالها، وطالبوها بإظهار ملامح طفلها، متسائلين عن سبب إصرارها على اخفائها عن الجمهور.