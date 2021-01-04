المرأة

هجوم ساحق من مي العيدان على رانيا يوسف: "مين عايز يشوف صدر .. هذا فنّها الهابط"

Lebanon 24
04-01-2021 | 15:00
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لم تتمكن الإعلامية الكويتية مي العيدان من تجاهل حديث الفنانة رانيا يوسف عن مفاتنها ومؤخّرتها حيث سخرت من تصريحاتها عن أهمية الأدوار التي قدّمتها خلال حلولها ضيفةً على برنامج "مع الفارس" مع الإعلامي نزار الفارس... لذا نشرت العيدان عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" مشهداً لرانيا وأحمد السعدني من مسلسل "أفراح القبة"، وهو يدفع لها المال مقابل رؤيته لصدرها ولكنها ترفض، موضحةً أن بذلك المبلغ يرى ساقها فقط... وبعدها تنزع العباءة التي ترتديها ليشاهد ساقيها... وعلّقت على المقطع ساخرةً: "هذا فن رانيا يوسف الهابط... مين عاوز يشوف صدر ولا سمانة... كلمن يدلو بدلوه".

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كذلك نشرت العيدان مقطعاً مصوراً خلال حديث رانيا عن مفاتنها، وعلّقت عليه بهجوم ساحق إذ قالت: "انا شفت قلة أدب كثيره في حياتي بس ما شفت هلقد الاخت تتكلم عن موخرتها وبعدين تقول وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وتعطي أمثال شنو الأمثال هذه وانتي قبلها تتكلمين عن موخرتك".

 

وأضافت: "والله مو عيب الا عيب وحرام كلمة وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ هذه آية بكتاب الله كتاب منزل ومفروض انتي مسلمه انا وحده أقول هذه لازم تتعاقب عشان اتعرف تعدل من كلامها وأسلوبها".

 

واختتمت العيدان هجومها بالقول: "هذه ام قاعدة تربي بنات شنو بطلعهم اذا هذه افكارها وأسلوبها... استغفر الله العظيم بس".

A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)


 

وكانت رانيا يوسف قد أحدثت ضجة كبيرة بسبب حديثها المثير للجدل إذ قالت: "ما كانتش مؤخرتي بس اللي بارزة.. مؤخرة الفنانات كلهم تقريبًا، يمكن أنا مؤخرتي مميزة.. وقبل ظهوري على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي وقفت أمام المرآة ورأيت أن إطلالتي ومؤخرتي حلوة ولو عندك حاجة حلوة ليه ما تظهرهاش مينفعش أخبيها".

المصدر: لها
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