داليدا في فيديو طريف جمعها مع رامي عياش

نشرت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش زوجة المطرب رامي عياش عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو يجمعها بزوجها.

وظهر الثنائي وهما يستقلان السيارة ويؤديان أغنية "دقي يا مزيكا"، وأخطأت داليدا بكلمات الأغنية، وممازحاً قام زوجها بتصحيح الغناء بالقول: "والشامي عالمغربي" بدلاً من "شارع الأهرام".

وقد لقى هذا المقطع العفوي إعجاب الكثير من المتابعين حيث شاهده أكثر من 100 ألف شخص خلال ساعات.

وفي صعيد أخر كان رامي عياش قد نشر صورة رومانسية جمعته بزوجته داليدا، احتفالاً بالعام الجديد وعلق على الصورة قائلاً:"هيدي السنة كانت صعبة عليكي كتير، الحمدلله برضى الله ومحبة اهلنا ومحبة الناس ساعَدونا بتخطي كل الصعوبات. عيدك بهاليوم المقدس بيعنيلنا كتير. كل عيد وانتي بخير حبيبتي .رامي، آرام، آيانا".