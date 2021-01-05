ميرهان حسين تستعين بذكريات "ستار أكاديمي" قبل عودتها إلى الغناء

بعد سنوات من التفرغ للتمثيل، قررت النجمة المصرية ميرهان العودة إلى الغناء بأغنية جديدة من ألحان الموسيقار محمد رحيم.

ونشرت ميرهان مقطعاً لها من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ستار أكاديمي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، لتذكر الجمهور بأنها في الأساس مطربة، وأكدت في التعليقات أنها قررت العودة إلى الغناء قريبا جدا، ورفضت الكشف عن سبب ابتعادها عن هوايتها الأصلية والتفرغ للتمثيل.

يذكر أن ميرهان حسين نشرت منذ أيام صورة تجمعها بالموسيقار محمد رحيم، وعلقت عليها قائلة: مع العبقري محمد رحيم و احنا بنحضر اغنيتي اللي هاتسمعوها قريب ان شاء الله ، وقولنا ننزلكم فكرة لذيذة طلعت معانا و احنا شغالين هاتشوفوها كمان شوية.



وسبق أن شاركت ميرهان حسين في الموسم الخامس من برنامج ستار أكاديمي، واشتهرت وقتها باسم ميما، ورافقها من النجوم سعد رمضان وأمل بوشوشة وجيسكا نجم، ونادر قيراط الذي حصد اللقب بالتصويت.