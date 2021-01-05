رانيا يوسف عن ارتداء الحجاب: يا ساتر ليه.. ومن امتى كنا محجبات؟

حلّت الفنانة المصرية رانيا يوسف ضيفة ببرنامج "الفارس"، مع المذيع نزار فارس على قناة "الرشيد"، وسألها عن رغبتها في ارتداء الحجاب لترد على الفور: "يا ساتر ليه؟".

وقالت رانيا في لقائها: "ليه ألبس الحجاب، الطرحة هتزود مني ايه، هو انا كده مش مستورة، شايفني لابسة مايوه؟".

وأضافت: "أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى".

وتابعت: "من امتي ياجماعة كنا محجبات"، ليرد المذيع عليها من 1400 سنة كنا محجبات، لتعود رانيا وتقول: "احنا المصريين مكناش محجبين، الحجاب اتفرض علينا في الثمانينات وأواخر التسعينيات، وزوجات شيوخ الأزهر غير محجبات".

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واستشهدت رانيا يوسف بحفلات أم كلثوم، لتسأل المذيع إذا كان يرى في حفل لأم كلثوم سيدة محجبة".

وأضافت: "اللي عايز يتحجب يتحجب هو حر"، لافتة إلى أن الحجاب ليس فرضاً.