فاليري أبو شقرا بشعر قصير وبلا مكياج.. شاهدوا كيف بدت (صور)

انطلقت منذ أيام أولى حلقات مسلسل "لا حكم عليه" لقصي خولي وفاليري أبو شقرا في أول تعاون فني يجمعهما، حيث بدأت به شاشة المنصة الإلكترونية "شاهد" أولى أعمالها الدرامية لعام 2021.

لوك فاليري

بشخصية زمن، تخوض فاليري أبو شقرا أولى أعمالها الدرامية عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية من خلال دورها في مسلسل "لا حكم عليه" الذي تفتتح به خطتها الفنية لعام 2021، وكانت فاليري قد وجّهت رسالة لجمهورها لمتابعة حلقات العمل عبر شاهد بفيديو خاص نشرته عبر الصفحة الرسمية للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر فاليري من خلال هذا المسلسل بلوك مختلف ، حيث اعتمدت الشعر القصير الذي اختاره لها المخرج، كما غيّرت لونه إلى الأسود الداكن أيضاً، وستظهر أيضاً بدون مكياج في معظم المشاهد ليتناسب مع الشخصية التي تجسدها ضمن الأحداث، حيث تجسد شخصية محامية تبحث في أسرار القضية المتهم فيها نسيم بطل العمل الذي يجسده قصي الخولي، ثم تجمعهما قصة حب غامضة. وقد اكتفى الخولي بنشر البرومو الرسمي للعمل عبر خاصية ستوري على صفحته الرسمية على إنستغرام احتراماً لوفاة صديقه المقرّب المخرج حاتم على قبل أيام.

15 حلقة

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق خلال 15 حلقة درامية، تتناول قضية بيع الأعضاء، وهي القضية المتهم فيها نسيم ضمن الأحداث.

وقد استمرّ تصوير المسلسل ما يقرب من ثلاثة أشهر، حيث بدأ تصوير أولى مشاهده في منتصف تشرين الأول الماضي.