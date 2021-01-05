المرأة

7 طرق لإنقاذ زواجك من شبح الروتين

Lebanon 24
05-01-2021 | 22:00
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إذا كنتِ تشعرين بأن علاقتك الزوجية أصبحت تدور في فلك الروتين، وأن شبح الملل يحوم حول زواجك، بالتأكيد تفكرين في ضرورة إجراء تغييرات في حياتك من أجل كسر الروتين وحماية زواجك، ولكن لا تدعي الرغبة في التغيير تدفعك إلى التهور واتخاذ قرارات غير حكيمة مثل إنجاب طفل، عليكِ التفكير ملياً لإجراء تغييرات تكسر الروتين، دون المخاطرة بخططك.
 
وفي ما يلي 7 طرق تساعدك على كسر الروتين وحماية زواجك من شبح الملل.
 
1- هواية مشتركة جديدة
إذا كنتِ تريدين تغييراً بسيطاً، حاولي العثور على شيء جديد لتجربته بالاشتراك مع زوجك.
تمنحك مشاركة زوجك في تجربة هواية جديدة شيئاً لتتعلماه معاً، وهي طريقة رائعة للترابط وخلق ذكريات جديدة ورؤية بعضكما بعضاً في ضوء تجربة جديدة.
يمكنكما اختيار هواية واحدة والالتزام بها، أو الاشتراك في بعض الدروس المختلفة والاستمتاع باستكشاف ما يناسبكما، الشيء المهم هو كسر الروتين.
 
2- السفر معاً
السفر هو وسيلة رائعة لتجديد روح علاقتك مرة أخرى، فخلال فترة السفر يبتعد كل منكما عن الروتين المعتاد والمضايقات اليومية.
اختاري مكاناً لطالما أردتِ الذهاب إليه، أو مكاناً يحمل لكما الكثير من الذكريات الرومانسية، وعموماً حاولي أن تجعلي السفر جزءاً منتظماً من حياتك الزوجية.
 
3- الاهتمام بالتواصل الجسدي
من المهم الحفاظ على استمرار وسعادة العلاقة الحميمة من أجل استقرار الزواج، والأهم هو البحث الدائم عن طرق تحسين وتطوير هذه العلاقة الخاصة.
بالتأكيد كل شخص لديه دافع جنسي مختلف، ويجب ألا يشعر أحدكما بالضغط لممارسة الجنس أكثر مما يريد، ولكن إذا تدهورت حياتك الجنسية عما هو طبيعي بالنسبة إليك، حاولي استعادة تلك العلاقة الحميمة، يمكن أن يكون لإعادة الاتصال الجسدي تأثير عاطفي كبير، وتغيير أكبر في الحياة الزوجية.
 
4- قضاء المزيد من الوقت بدون استخدام الهاتف
إذا كنتِ ترغبين في تغيير علاقتك، فحاولي إبعاد الهواتف، واحرصي على قضاء المزيد من الوقت مع زوجك بدون شاشات على الإطلاق.
أغلقي أجهزة التلفاز والهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وحاولي القيام بأشياء مشتركة مع زوجك، مثل الخروج لتناول العشاء أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو التحدث معاً بتركيز دون وجود مشتتات، فإن ذلك الوقت المشترك يحمل قيمة كبيرة لعلاقتكما.
 
5- إنشاء قائمة أحلام وأمنيات
اشتركي مع زوجك في إنشاء قائمة من الأحلام والأمنيات، وسوف تشعران بالمتعة والإثارة في كل مرة تضعان فيها علامة أمام أمنية أو حلم حققتماه معاً.
 
6- المواعيد الغرامية
لا تقتصر المواعيد الغرامية على فترة شهر العسل، استعيدي هذه المواعيد التي تضفي الرومانسية والإثارة على حياتك الزوجية.
يمكنكِ التفكير في مواعد رومانسية منخفضة التكلفة، مثل السهر معاً في المنزل ومشاهدة فيلم لطيف، أو الخروج معاً في نزهة ليلية ثم العودة لتناول عشاء رومانسي في المنزل على ضوء الشموع.
 
7- التواصل اليومي
أفضل وسيلة لإذابة الحواجز والمسافات بينك وبين زوجك هي التواصل، احرصي على أن تتواصلي يومياً مع زوجك ولو لمدة ربع ساعة، تتحققان فيها ما حدث في يومكما، وتتحدثان معاً عن أشياء مشتركة بعيداً عن مشاكل الأسرة والأطفال والمناقشات المالية السخيفة.
 
يمكن لتغيير بسيط كهذا لن يكلفكِ سوى خمس عشرة دقيقة يومياً، أن يحدث تغييراً إيجابياً كبيراً في حياتك الزوجية.
 
المصدر: نواعم
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