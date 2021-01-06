شمس الكويتية تهين شيرين عبد الوهاب

وجهت الفنانة شمس الكويتية انتقادات لاذعة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد أن وصفتها بأنها "جاهلة".وقالت شمس خلال حديثها عن أحد التصاريح السابقة لشيرين حين وصفت منتقداتها بالعوانس: "يعني هي غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو إنسانية ما في شي اسمه عانس".فهل يحق لشمس التحدث عن فنانة سبقتها بأشواط في النجومية بهذه الطريقة؟،علماً أن شيرين معروفة بعفويتها، وقد اختارت منذ فترة الابتعاد عن التصاريح وعن مواقع التواصل الاجتماعي، للحد من الهجوم عليها.