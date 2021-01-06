بعد صورها الفاضحة في المتحف الوطني ملكة جمال لبنان مايا رعيدي ترد: لن أعتذر

رفضت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي الإعتذار عن صورها الّتي نشرتها من المتحف الوطني بعد موجة الإنتقادات الواسعة الّتي طالتها، وذلك خلال إطلالتها مؤخرا في برنامج "المواجهة" مع الإعلامي رودولف هلال.

واعترضت مايا رعيدي على تهمة "تسليع المرأة" من خلال جلسة التصوير الّتي خضعت لها في المتحف ووصفها البعض بالـ "جريئة" والفاضحة، وقالت: "كانت لديّ رؤية بتنفيذ هذا المشروع مع فريق عمل لبناني، ومن لم يفهم الرسالة من هذه الصور فهو حرّ أن ينتقد ولكن دون تجريح".

واستغربت رعيدي اتهامها بتسليع المرأة بخاصةٍ أن رسالتها كملكة جمال لبنان هي دعم المرأة ومساواتها مع الرجل، وتابعت "لكني مع حرية المرأة بجسدها".