المرأة

الشيف نصرت يسأل أنغام إذا كانت متزوجة.. وردها يثير الجدل ويعرضها للانتقاد (فيديو)

Lebanon 24
06-01-2021 | 15:00
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نشر أحد الحسابات التابعة لمعجبي الفنانة المصرية أنغام على تطبيق "إنستغرام" صوراً وفيديوهات سجلت لها أثناء زيارة قامت بها لدبي. وظهرت في إحداها برفقة الشيف التركي الشهير نصرت. وبدت في أحد المقاطع وهي تتناول اللحم المشوي بمساعدة منه.

 

أما الفيديو الذي أثار اهتمام الكثير من المتابعين فهو الذي نشرته بنفسها عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها الخاص على التطبيق. ومن خلال التعليق أشارت إلى أن الشيف سألها عما إذا كانت متزوجة. وتبين أنها أجابته بالقول: "لا ليس الآن" ضاحكة.

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وهذا ما أثار موجة من التعليقات على بعض الحسابات التي أعادت نشر المقطع على التطبيق. وعبر بعض المتابعين عن استغرابهم تحدثها عن الزواج بهذه الطريقة رغم أنها انفصلت عن زوجها أحمد ابراهيم منذ مدة غير طويلة. واعتبروا أن الزواج ثم الطلاق أمر عادي بالنسبة إليها.

 

ومما كتبه هؤلاء: "عندها الجواز والطلاق زي شرب المية" و"كل يوم زواج طلاق" و"ما يدري وش ماضيها" و"مين نصرت هذا وليه بعضهن اذا انفصلت تصور وتعمل حركات لتغيض الطرف الآخر؟ عجبي" وأشار آخرون إلى أن نصرت معجب بها.

 

 

المصدر: لها
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