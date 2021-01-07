"عطسة" تخيف نانسي عجرم خلال خضوعها لجلسة تصوير.. هذا ما حصل (فيديو)

شاركت الفنانة نانسي عجرم لقطة طريفة في خاصية "الستوري" الخاص بها عبر حسابها على "انستغرام" لفتاة تدعى ريتا من فريق عملها.

وفي التفاصيل، عطست ريتا خلال خضوع نانسي لجلسة تصوير جديدة، فما كان من نانسي الا ان نشرت هذا المقطع الذي تم التقاطه، وعلقت عليه بشكل طريق قائلة: "ريتا..صاحبة أشهر سعلة خلال التصويرات".

من جهة ثانية، نشرت نانسي فيديو لصور جديدة خضعت لها، ولم يعرف لصالح من أو ما هو سبب قيامها بجلسة تصوير في هذا التوقيت.

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