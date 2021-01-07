المرأة

"عطسة" تخيف نانسي عجرم خلال خضوعها لجلسة تصوير.. هذا ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
07-01-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-781787-637456024200079565.PNG
Doc-P-781787-637456024200079565.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شاركت الفنانة نانسي عجرم لقطة طريفة في خاصية "الستوري" الخاص بها عبر حسابها على "انستغرام" لفتاة تدعى ريتا من فريق عملها.

 

وفي التفاصيل، عطست ريتا خلال خضوع نانسي لجلسة تصوير جديدة، فما كان من نانسي الا ان نشرت هذا المقطع الذي تم التقاطه، وعلقت عليه بشكل طريق قائلة: "ريتا..صاحبة أشهر سعلة خلال التصويرات".

 

A post shared by Nancy Ajram News (@nancyajram_news)


 

من جهة ثانية، نشرت نانسي فيديو لصور جديدة خضعت لها، ولم يعرف لصالح من أو ما هو سبب قيامها بجلسة تصوير في هذا التوقيت.

 

A post shared by Nancy Ajram News (@nancyajram_news)

 

المصدر: الجميلة
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:00 | 2021-01-07
22:00 | 2021-01-06
18:00 | 2021-01-06
15:00 | 2021-01-06
12:00 | 2021-01-06
09:00 | 2021-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website