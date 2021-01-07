المرأة

بعد الصورة الشهيرة: الحسناء التي ظهرت مع عمرو دياب تخرج عن صمتها: "مثير وجذّاب.. ولكن"

Lebanon 24
07-01-2021 | 15:00
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جدل كبير اثارته إطلالة شابة حسناء مع النجم المصري عمرو دياب، تبيّن انها ملكة جمال لاتفيا السابقة كارولينا زوبروفا، وقد خرجت الأخيرة عن صمتها معلقةً للمرة الأولى على الصورة التي جمعتهما، لا سيما بعد الأزمة بين الفنانة المصرية دينا الشربيني و"الهضبة".

 

ونشرت زوبروفا الصورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وكتبت في تعليقها عليها: "التقيت بهذا الرجل الوسيم صاحب الابتسامة الجميلة.. هل قمتم بتحميل أغانيه.. ماهي أكثر أغنية أعجبتكم؟".

 

وردا على سؤال أحد المتابعين حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بعمرو دياب، أجابت: "أعلم أنه مثير وجذاب ولكنني فتاة محترمة ومتزوجة أيضا".

 

وكانت صورة الـ"سيلفي" بين دياب وزوبروفا تسببت بانتشار شائعات عن دخول "الهضبة" في علاقة عاطفية جديدة، وأنها السبب في طلاقه من الفنانة دينا الشربيني، لا سيما انها كانت مرفقة بتعليق للشاعر خالد تاج الدين قال فيه: "حلوة البدايات".

 

وكشفت تقارير صحافية أن كارولينا زوبروفا من أشهر مدوّنات الموضة على "إنستغرام"، وطلبت التقاط "سيلفي" مع عمرو دياب أثناء وجوده في دبي للاحتفال برأس السنة.

 

وكان عمرو دياب قد اجتمع مع أبنائه للاحتفال بليلة رأس سنة 2021 في دبي، ونشر فيديو له من يخت وخلفه الألعاب النارية، وكان يرحّب بالعام الجديد ويودّع الـ 2020، ومن المكان نفسه نشرت جنى ابنته فيديو وصوراً لها مع عبد الله وكنزي.

المصدر: لها
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