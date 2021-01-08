المرأة

إليكِ طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء

Lebanon 24
08-01-2021 | 06:00
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أوردت مجلة "Elle" أن الكونسيلر يعد عصا سحرية لإخفاء الهالات السوداء تحت العين شرط استخدامه بشكل صحيح.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يجب اختيار الكونسيلر بحيث يكون لونه أفتح من لون البشرة بدرجة أو درجتين، مشيرةً إلى أنه في حالة الهالات، التي يميل لونها إلى الأزرق، أو البني، يجب استخدام كونسيلر ذي لون أصفر، حيث إنه يعمل على إخفاء الهالات على نحو جيد وتفتيح البشرة بشكل رائع.
وعن كيفية التطبيق، تنصح "Elle" بألا يتم وضع الكونسيلر تحت العين على شكل هلال كما هو معتاد، وإنما على شكل مثلث بحيث تتجه قمته إلى الخدود، مع مراعاة توزيع الكونسيلر بواسطة الأصابع، حيث يعمل ذلك على توزيعه بشكل أفضل، ومن ثم الحصول على عيون مشرقة تشع نشاطاً وحيوية.
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