إليسا تخطف الأنظار بإطلالتها بالتايور.. إليكم سعره

لفتت الفنانة إليسا مؤخرا أنظار محبات الموضة وعاشقات الأناقة بأحدث إطلالاتها. وهو ما ظهر من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".

واختارت اليسا بليزر وسروالاً بالنقشة واللون نفسيهما من توقيع Ermanno Scervino. ونسقتهما مع توب صيفية باللون الاسود. وتبين من خلال موقع العلامة الإلكتروني أن سعر البلايزر يصل إلى 2482 دولاراً أميركياً فيما يبلغ سعر السروال 2341 دولاراً.

وزينت اليسا اللوك بقلادة بيضاء ناعمة كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل الجذاب ومكياجاً رقيقاً جعلها تحصل على إطلالة طبيعية مميزة.

يشار إلى أن مدير أعمالها أمين أبي ياغي أعلن في وقت سابق إصابته بالمرض الناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد وخضوعه للعزل الصحي. وهو ما اشار إليه من خلال حسابه الخاص على "فيسبوك" حيث كتب: "بدأت عام 2021 مع المشاعر الإيجابية" إشارة منه لنتيجة فحصه.

وإثر هذا تساءل الكثيرون عن صحة اليسا وتداول رواد المواقع خبراً مفاده أنها أجرت المسحة الخاصة بكوفيد 19 وأنها قررت الخضوع للحجر المنزلي بدورها. إلا أنها طمأنت جمهورها بعد هذا إلى صحتها مشيرة إلى أنها بخير.