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المرأة
قلبكِ لن يبقى خاليًا.. 4 أبراج ستجد الحب الحقيقي في 2021
Lebanon 24
08-01-2021
|
09:00
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أربعة أبراج ستجد الحب الحقيقي في العام 2021 بعد سنوات من الألم والخيبات والأزمات فإن كنت منها بشري قلبك أنّه لن يبقى خاليًا، وسيأتي من يسكنه قريبًا.
الجوزاء
بحسب علماء الفلك، العام 2021 هو عام اعادة النظر واعادة الانطلاق لبرج الجوزاء، هو عام الوقوف من جديد ورؤية الأمور كلها في العالم بنظرة مختلفة كليًا وجديدة. الجوزاء قد يجد الحب الحقيقي في أناس يعرفهم مسبقًا ولكن هذه النقلة النوعية التي سيعيشها في أولى أشهر السنة، كفيلة بأن تجعله يعيش وكأنه ولد من جديد.
الأسد
بالنسبة لبرج الأسد، العام 2021 هو الأنسب لبناء علاقات جديدة تستمر طويلًا. فهذه السنة ستنطلق بسرعة البرق وبنجاح في ميدان الحب وايجاد الشخص المناسب الذي يقيم هذا التوازن بين أحلام الأسد والواقع الذي يتمناه.
العقرب
بطريقة مفاجئة جدًا لا يتخيّلها ولا يتوقّعها، سيجد برج العقرب حب حياته في الزمان والمكان اللذين لن يتوقعهما ولن يخطرا له في بال. في العام 2022 وحين سيتذكر ما مر معه، لن يصدق لأن الأشهر القلية القادمة ستكون أشبه بحلم.
الجدي
بعد اجتياز واحدة من أصعب السنوات عليه هو تحديدًا، سينجح الجدي بايجاد الحب الحقيقي في العام 2021، بعد خسارة الكثير وخوض الكثير من المعارك الخاسرة في السنة الماضية. لماذا كل فتاة فينا بحاجة لصديقة من برج الجدي؟
المصدر: ياسمينا
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