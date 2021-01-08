شاهدوا كيف كانت قمر في طفولتها.. هل تغيرت كثيراً؟ (صورة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة قمر ظهرت فيها في مرحلة طفولتها الأولى. وبدا أنها كانت تتمتع بملامح جميلة منذ صغرها وهو ما ركز عليه عدد كبير من المتابعين.

يشار إلى أنها أثارت الاهتمام مؤخراً بحلولها ضيفة على برنامج "مع تمام" الذي يقدمه الإعلامي تمام بليق على شاشة قناة "الجديد".

وخلال الحلقة تحدثت عن أنها عانت من الفقر، لافتة إلى أنها لا تريد العودة إلى تلك الحياة. وأضافت أنه لا يمكنها أن تعاتب والدتها الراحلة التي لم تسع إلى تنشئتها في وضع أفضل.

وكشفت أن والدها قتل حين كانت في السنة الأولى من عمرها وأن والدتها تركتها في ظروف صحية سيئة وتزوجت من رجل آخر قبل أن ينتهي بها المطاف في أحد ملاجئ الإيواء.

وتحدثت عن المواقف القاسية التي واجهتها في حياتها بسبب ما وصفته بجهل والدتها ونشأتها وحيدة وتعرضها للظلم على يد مقربين منها. كما أشارت إلى ظروف الحرب في لبنان وإلى غير ذلك من العوامل التي دفعتها إلى السير في طريق لا تريدها.