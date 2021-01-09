المرأة

خبير تجميل بارز: مناديل إزالة المكياج لا تنظف البشرة بشكل جيد

Lebanon 24
09-01-2021 | 06:00
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قال طبيب تجميل بارز إن مناديل إزالة المكياج لا تنظف بشرة الوجه بشكل صحيح، وأوضح ذلك من خلال استخدام كريم أساس سائل على ثمرة يوسفي.

ونشر الدكتور تيجيون إيشو، الذي لديه عيادتان في المملكة المتحدة ودبي، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يضع كريم الأساس السائل على قشرة ثمرة اليوسفي، قبل أن يحاول إزالة المكياج باستخدام مناديل تنظيف الوجه.

وأظهرت النتائج أن مسام قشرة اليوسفي قد امتصت بوضوح بعض المكياج، حيث قال الدكتور إيشو إن الجلد يتفاعل بطريقة مماثلة، حيث تساعد المناديل على امتصاص البشرة للمساحيق والكريمات.

وينصح إيشو بدلاً من ذلك بالتنظيف مرتين باستخدام منظف أو ماء ميسيلار لمدة 60 ثانية ومتابعة إزالة المكياج بالرطوبة.

وبينما يدعو خبراء العناية بالبشرة غالبًا إلى استخدام المياه ومنتجات التنظيف المعبأة كأفضل طريقة لتنظيف البشرة، ارتفعت مبيعات مناديل التنظيف في السنوات الأخيرة لأنها سهلة الاستخدام ويمكن التخلص منها، على الرغم من أنها غالبًا لا تكون صديقة للبيئة.

وأضاف الدكتور إيشو أن هناك سببين رئيسين يجعلانه لا يوصي يمناديل إزالة المكياج، فمن وجهة نظر الاستدامة، الألياف غير قادرة على التحلل البيولوجي بشكل طبيعي، ويمكن أن تلوث المحيطات ومصادر المياه، كما أن مناديل المكياج ليست مصممة لتنظيف البشرة بالفعل. بل تم تصميمها لإزالة المكياج.

ويوضح الدكتور إيشو أن المواد الكيميائية في بعض الحالات يمكن أن تكون قاسية على البشرة مسببة تمزقات دقيقة، أو تدفع المكياج والأوساخ إلى عمق المسام مما يؤدي إلى مزيد من المشاكل.

ولتجنب ذلك يمكن استبدال المناديل بقطعة قماش ناعمة نظيفة من الفانيلا أو الشاش، مع التنظيف المزدوج باستخدام منظف أو ماء ميسيلار لمدة 60 ثانية على الأقل، قبل متابعة إزالة المكياج بالرطوبة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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